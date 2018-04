Devleeschouwer keert terug als schepen MARLEEN GIJSELINCK WORDT WAARNEMEND BURGEMEESTER TOT AAN VERKIEZINGEN RONNY DE COSTER

23 april 2018

04u34 0 Brakel De liberalen stellen Marleen Gijselinck voor als waarnemende burgemeester van Brakel tot aan de verkiezingen. Afgetreden burgemeester Stefaan Devleeschouwer mag weer schepen worden. Hij krijgt op sociale media intussen massaal veel steunbetuigingen.

"Een stap opzij te zetten, was voor Stefaan de enige juiste keuze", blikt oud-burgemeester Herman De Croo (Open Vld) terug op Devleeschouwers beslissing vorige vrijdag om af te treden, nadat hij twee dagen voordien met een glas te veel op betrokken was in een verkeersongeval. Maar de Zegelsemse politicus verdwijnt niet van het politieke toneel, want de liberalen laten hun tweede grootste stemmentrekker niet vallen. "Wij blijven Stefaan steunen. Hij heeft nu tijd nodig om de zaken te laten bezinken. En we hopen dat ook alles goed komt met het gewonde slachtoffer", zegt De Croo.





Devleeschouwer keert terug: niet als burgemeester, maar als schepen. Partijgenote Marleen Gijselinck wordt waarnemend burgemeester. "Ik zou natuurlijk veel liever hebben dat dit niet nodig was geweest. Maar de situatie is wat ze is en ik neem in het belang van de partij en van de gemeente mijn verantwoordelijkheid", zegt Gijselinck. Haar voordracht gebeurt tijdens de gemeenteraad van 2 mei. Maar Gijselinck gaat pas effectief aan de slag, nadat ze bij de provinciegouverneur de eed heeft afgelegd. "Dat kan snel gaan, maar even goed nog twee maand duren", bedenkt ze. In afwachting is Hedwin De Clercq (sp.a) dienstdoend burgemeester. Het is de bedoeling dat Marleen Gijselinck daarna tot aan de gemeenteraadsverkiezingen de gemeente blijft leiden.





Vanderstuyf even out

De terugkeer van Devleeschouwer als schepen heeft een opmerkelijk gevolg voor zijn partijgenoot Peter Vanderstuyf: die was waarnemend schepen terwijl Devleeschouwer burgemeester was. Vanderstuyf moet die schepenstoel nu weer aan Devleeschouwer afstaan en wordt weer gewoon gemeenteraadslid.





Op het moment dat Marleen Gijselinck burgemeester wordt, komt haar schepenstoel vrij en kan Vanderstuyf terug het college in.





Veel steun

Intussen krijgt Stefaan Devleeschouwer op sociale media massaal veel steunbetuigingen van inwoners die hem veel moed wensen na wat hem is overkomen.





Devleeschouwer postte op zijn Facebookpagina een nieuwe profielfoto waarop hij poseert samen met zijn echtgenote, duidelijk om te tonen dat hij thuis alle steun krijgt.





Maar liefst 1.300 Facebook-gebruikers hadden het bericht gisteren al geliked.





Rode draad door de meer dan driehonderd commentaren onder de foto:





"Stefaan was een topburgemeester, maar heeft geen chance gehad."