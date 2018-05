Devleeschouwer daagt niet op ONDANKS EERDER FACEBOOKBERICHT, TOCH NIET OP GEMEENTERAAD RONNY DE COSTER

03 mei 2018

02u51 0 Brakel De stoel van Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) tijdens de gemeenteraad van Brakel bleef gisterenavond leeg. Opmerkelijk, want de afgetreden waarnemende burgemeester had een paar uur voordien op Facebook aangekondigd dat hij aanwezig zou zijn. Zou de partijleiding hem op andere gedachten hebben gebracht?

"Ik zal aanwezig zijn en geef de burgemeesterssjerp waarnemend door. Het aanwezig zijn op de gemeenteraad doe ik in de eerste plaats voor mijn gezin, mijn familie, vrienden en de Brakelaars die ons in deze moeilijke periode hebben gesteund", schreef Stefaan Devleeschouwer kort na de middag op zijn Facebookaccount. Wat volgde was een storm van steunbetuigingen. Het was ook héél lang geleden dat er voor de gemeenteraad zoveel publiek kwam opdagen, maar Devleeschouwer zelf verscheen uiteindelijk niet.





Geen publiek optreden

Leden van het schepencollege die wij voor de gemeenteraad contacteerden, waren toen nog in de overtuiging dat de afgetreden waarnemende burgemeester van Brakel op de raad toch zijn eerste publieke optreden zou doen na het verkeersongeval dat hem zijn sjerp heeft gekost. Alleen titelvoerend burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad Alexander De Croo (Open Vld) vertelde ons voor de raad verzekerd: "Stefaan komt niet."





Was dat op zijn aanraden of aandringen? Die vraag wimpelde De Croo af. Misschien was er de vrees dat de talrijk opgekomen pers vragen zou stellen?





Oppositielid Kris Wattez (CD&V) probeerde alvast om in de gemeenteraad een verklaring af te leggen, maar dat mocht alleen achter gesloten deuren. Scherp was zijn boodschap niet. "Als schepen ben je een boegbeeld voor de gemeente. Vraag is of de schepen zich van deze taak naar behoren zal kunnen kwijten en hij zijn taak op een normale manier zal kunnen uitvoeren. Dat zal een zeer moeilijke opdracht worden", aldus Wattez.





Toch eist hij niet dat Devleeschouwer helemaal van het politieke toneel verdwijnt. Ook Jan Haegeman (N-VA) haalt niet echt scherp uit. "Ik pleit voor een cultuur waarin alcoholgebruik ook door de gemeente niet meer als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Het gemeentebestuur kan het voortouw nemen door op recepties niet-alcoholische dranken te serveren", vindt Haegeman.





Nog even De Clercq

En wie is nu burgemeester in Brakel? Dat is voorlopig nog altijd Hedwin De Clercq (sp.a). De eerste schepen blijft dienstdoend burgemeester tot Marleen Gyselinck (Open Vld) wordt aangesteld als waarnemend burgemeester voor de nog resterende maanden van de legislatuur. De voordracht van Gyselinck wordt op dit moment onderzocht door Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Daarna legt ze de eed af in de gemeenteraad en bij de provinciegouverneur. De timing: een kwestie van weken, zo wordt verwacht.