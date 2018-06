Derde keer, goede keer voor Wielendaalstraat? GEMEENTE KEERT VERKEERSSTROOM DRIE KEER OM IN PAAR WEKEN RONNY DE COSTER

08 juni 2018

02u36 0 Brakel Het gemeentebestuur keert de verkeersstroom in de Wielendaalstraat opnieuw om. Dat gebeurt nadat bewoners van de Valkenbergstraat hadden geprotesteerd tegen de grote omweg die zij moeten maken naar het centrum. Het is de derde keer in enkele weken dat de situatie verandert.

De knoop in het verkeerskluwen in hartje Brakel zit in het bovenste stuk van de Wielendaalstraat. Je mag daar alleen naar beneden rijden. Vòòr de vernieuwing van de dorpskern was dat ook al zo en leverde dat geen problemen op: verkeer kon via het Marktplein naar de Hoog- en Neerstraat en Kasteelstraat. Maar die route is afgesneden: sinds de heraanleg van het Marktplein hoort dat een autoluwe plek te zijn. Auto's kunnen er wel nog parkeren, maar minder dan vroeger. En vooral: het is niet meer de bedoeling dat het Marktplein nog doorgaand verkeer te slikken krijgt. Daarom heeft het gemeentebestuur samen met de politie de verkeersstromen herschikt. Het plein oprijden kan nog via de Hoogstraat en de Serpentestraat, maar er is maar één uitgang meer: de Tirse.





Grote omweg

Gevolg: verkeer dat van de Valkenberg, Kerkhofstraat en Driehoekstraat via het Lindeplein naar het Marktplein wil, kan wel nog via het onderste deel van de Wielendaalstraat en de Serpentstraat rijden, maar geraakt via dat parcours niet langer de Hoog- en Neerstraat en ook niet de Kasteelstraat in. Daarvoor moet je nu ver omrijden langs de Meerbeekstraat, Jagersstraat, Herreweg en Rondplein.





Vanop de Valkenberg kwam veel protest, waarop het gemeentebestuur besliste om de verkeersstroom in de Wielendaalstraat tòch omhoog te laten verlopen. Een té impulsieve ingreep zo bleek op woensdag, marktdag, want daardoor kwam op het kruispunt van de Wielendaalstraat, Hoogstraat, Stationsstraat en Kasteelstraat al het verkeer bijeen en liep het ook vast, omdat de kramen ook de Hoogstraat versperren.





Twee weken later draait de gemeente de verkeersborden daarom wéér om: het verkeer rijdt de Wielendaalstraat weer naar beneden. En op Valkenberg steekt weer hetzelfde protest op. In een spoedvergadering en in overleg met de middenstandsraad heeft het schepencollege daarom beslist om die 'gewijzigde verkeerssituatie'... nòg maar eens te veranderen.





"Aan de politie en onze technische dienst hebben we gevraagd een oplossing onderzoeken, die volgens mij een goed compromis is", zegt Johan Thomas (sp.a), schepen van Mobiliteit. "We laten het verkeer tòch weer langs de Wielendaalstraat richting Kasteelstraat rijden, behalve op woensdagvoormiddag. Dan zal een elektronisch bord aangeven, dat de rijrichting omgekeerd is. Op die manier voorkomen we de verkeersknoop op woensdag. Neen, we hebben over de verkeerssituatie niet te weinig nagedacht, maar sommige dingen moet je proefondervindelijk evalueren en bijsturen."