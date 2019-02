De Kleppe wil uitgroeien tot leider in vakanties voor personen met autisme Frank Eeckhout

18 februari 2019

15u40 0 Brakel Met een snoezel- en time-outruimte wil De Kleppe in Brakel personen met autisme zorgeloos van hun vakantie laten genieten. “In mei 2018 behaalde De Kleppe als eerste vakantieverblijf het autismevriendelijk logo. Vandaag willen we kwaliteitsvolle en toegankelijke vakanties aanbieden", zegt coördinator Robin Ronsyn.

Robin Ronsyn heeft samen met een team van enthousiaste vrijwilligers en deskundigen en met de financiële steun van firma De Nul, Lions Club Geraardsbergen, Kiwanis Zottegem en 51 club Geraardsbergen ruimtes omgevormd tot snoezel- en time-outruimte die vakanties zorgeloos doen aanvoelen.

“Personen met autisme hangen sterk vast aan structuur en routine. Op vakantie gaan, staat gelijk aan een nieuwe situatie waar alle vertrouwde structuur en voorspelbaarheid wegvalt, aan een plaats waar nieuwe prikkels en regels zijn, en dus ook veel stress. De Kleppe hecht daarom extra veel belang aan deze gasten door zich aan te passen aan hun noden. Enkele aanpassingen zijn de prikkelarme kamers, kleurencodes op deuren, pictogrammen, duidelijke communicatie en een belevingsaanbod op maat", vertelt Robin Ronsyn.

Voorbeeld voor sector

Maar daar blijft het niet bij. “Wij zijn bijzonder trots om met onze werking rond autisme naar buiten te kunnen komen. Het is onze ambitie hét voorbeeld te worden binnen de toeristische sector. We vormen onze werknemers en vrijwilligers zodat ze op gepaste manier met deze bijzondere vakantiegangers kunnen omgaan en doen de nodige aanpassingen qua dienstverlening en infrastructuur.”

Tijdens de opendeurdag in De Kleppe werd de time-out- en snoezelruimte ingehuldigd. “Onder impuls van De Nul heeft De Kleppe de laatste maanden verdere stappen kunnen zetten in het kader van vakanties voor personen met autisme. Met deze steun hebben we expertise binnen kunnen halen, structurele aanpassingen kunnen doen en cruciale aankopen kunnen realiseren", gaat Robin verder.

Als de Kleppe zich wil profileren als autismevriendelijk vakantiecentrum, dan kan een snoezelruimte niet ontbreken. “Het woord ‘snoezelen’ is een samentrekking van twee woorden, namelijk snuffelen en doezelen. Het gaat om een beleving van licht, geluid, geur, smaak en tast. Daarnaast staat doezelen eerder voor overgave en ontspanning. Dit verwijst naar een eerder passief gebeuren in tegenstelling tot het snuffelen. Een snoezelruimte wordt ook vaak gebruikt om een persoon met autisme tot rust te brengen en te laten ontspannen. Met de time-outruimte gaan we nog een stap verder. Veel van onze doelgroepen, hebben regelmatig nood aan een ruimte waarin ze zich kunnen afzonderen om tot rust te komen, een ruimte zonder prikkels of aanmoediging, een ruimte veilig voor henzelf en de anderen tijdens crisismomenten", besluit Robin.