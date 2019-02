De Croo spreek in bib over zijn autobiografie ‘Geworteld in het leven’ Ronny De Coster

18 februari 2019

21u47 0 Brakel Minister van Staat en gewezen burgemeester van Brakel Herman De Croo is op zondag 24 februari te gast in de bibliotheek in Brakel om er te vertellen over zijn boek ‘Geworteld in het leven’.

In de lijvige autobiografie komt de politieke loopbaan van De Croo uitvoerig in beeld. Ze is gekruid met tal van anekdotes. De voorstelling vindt plaats om 11 uur in de polyvalente zaal van de bibliotheek. Pianist Aaron Pausenberger zorgt voor muzikale intermezzi.

De toegang is gratis, maar vooraf reserveren is wel gewenst. Dat kan met een mail naar bibliotheek@brakel.be of telefonisch op 055/42.12.45