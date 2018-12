De Croo en De Croo in dubbelinterview in Harmonie in Oudenaarde Vader Herman over autobiografie ‘Geworteld in het leven’ en zoon Alexander over ‘De eeuw van de vrouw’ Ronny De Coster

17 december 2018

15u29 0 Brakel In zaal Harmonie in Oudenaarde modereert Sven De Spiegeleer dinsdagavond een opmerkelijk dubbelinterview. Herman en Alexander De Croo gaan in debat over elkaars recente boek. “Hoewel vader en zoon vaak samen gespot worden in onze streek, is het de eerste maal dat ze samen hun boek zullen voorstellen. Dat belooft een pittig dubbelinterview te worden”, gelooft Jan Van Damme van de Oudenaardse boekhandel Beatrijs. Die is samen met Open Vld Oudenaarde de organisator.

Herman De Croo schreef een boek vanuit zijn jarenlange ervaring als politicus en zoon Alexander vertolkt zijn stellige overtuiging voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In het dubbelinterview in zaal Harmonie in Oudenaarde gaan vader en zoon voor het eerst in debat met elkaar.

In 2018 is de liberale politicus Herman De Croo 80 geworden en zetelt hij 50 jaar als volksvertegenwoordiger en als senator. Weinig politici hebben zoveel ervaring op lokaal, nationaal en internationaal vlak. ‘Geworteld in het leven’ heet zijn autobiografie.

De eeuw van de vrouw

Door zijn werk als minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft Alexander De Croo ondervonden dat de rol van de vrouw wereldwijd, dus ook bij ons, met te weinig ambitie en te veel vooroordelen wordt ingevuld. Hij houdt in ‘De eeuw van de vrouw’ een vurig pleidooi hoe feminisme ook mannen bevrijdt.

Sven De Spiegeleer is de moderator die de twee politieke kopstukken uit Michelbeke interviewt. De dubbele boekvoorstelling vindt plaats op dinsdag 18 december om 20 uur stipt in de zaal Harmonie aan de Markt in Oudenaarde.

De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is wel gewenst. Dat kan met een mail naar bij info@beatrijs.be of een telefoontje op 055/31.44.77.