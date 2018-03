Chauffeur onder invloed rijdt 152 km/uur op N8 24 maart 2018

J. M. (46) uit Brakel moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met maar liefst 152 km/uur over de N8 scheurde, waar maar 70 is toegelaten. Bovendien bleek hij ook nog eens onder invloed van alcohol. "Ik ben een sociaal iemand en had met vrienden enkele glazen wijn gedronken", vertelde de man. "Ik voelde me echter nog perfect in staat om te rijden." De politierechter merkte op dat hij levensgevaarlijke toeren uithaalde. "Dit had wel eens slecht kunnen aflopen", maakte ze de man duidelijk. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro en 2 maanden rijverbod.





