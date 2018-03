Chauffeur met levenslang rijverbod betrapt achter stuur 08 maart 2018

De 43-jarige H. H. uit Brakel moest zich gisteren in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij op 30 juli vorig jaar achter het stuur van zijn wagen werd betrapt, ondanks het feit dat hij eerder een levenslang rijverbod kreeg opgelegd. Bovendien bleek ook zijn keuringsbewijs vervallen. "Ik weet niet hoe we jou tot inzicht moeten doen komen", richtte politierechter Pieter De Meyer zich tot de man. "Je kreeg in het verleden al werkstraffen en een gevangenisstraf opgelegd, maar toch blijf je aan alles je voeten vegen, zo ook je levenslang rijverbod" De man zelf wou er niet te veel woorden aan vuil maken. "Het was dom van mij. Meer kan ik er niet over zeggen", klonk het kort. Deze keer kreeg hij een geldboete van 4.600 euro en 6 maanden rijverbod opgelegd, maar ook die straf maakte duidelijk weinig indruk op de man. Dat maakte hij duidelijk met een handgebaar bij het verlaten van de rechtszaal. (TVR)