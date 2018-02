Carnavalsstoet trotseert regenbuien 05 februari 2018

NEDERBRAKEL - Voor een grote stormloop viel het weer zaterdagavond in Brakel een beetje te veel tegen, maar toch stond er flink wat volk voor de carnavalsstoet die door de centrumstraten van Nederbrakel trok. In de kleurrijke en muzikale optocht reden veel wagens mee van Carnaval Zottegem, maar waren toch ook verschillende plaatselijke groepen vertegenwoordigd. Zondagnamddag was helemaal voor de kinderen voorbehouden, òòk met een stoet en met een uitgelaten feest in de tent op het Marktplein. (DCRB)