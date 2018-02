Carnavalsstoet trekt vandaag door centrum 03 februari 2018

Door het centrum van Nederbrakel trekt vandaag een carnavalstoet.





De reclame- en praalwagenstoet start om 19 uur in de Theo Brakelstraat en op parking Tirse. Onder begeleiding van de Brakelse Reuzen vertrekt de stoet in de Theo Brakelstraat naar de Serpentestraat en de Markt, waar een podium staat. Van daar gaat de stoet via de Hoogstraat naar de Neerstraat, Watermolenstraat en Driehoekstraat. De ontbinding van de stoet gebeurt aan het het Lindeplein. Langs het volledige parcours zal een parkeer- verbod gelden.





Zondag vindt het kindercarnaval plaats. Inschrijven gebeurt om 13 uur in het Jeugdhuis Alfa. Om 14 uur vertrekt daar de hindercarnavalsstoet richting feesttent op het Markplein. Daar begint om 15 uur een kinderdisco met een meet @ Greet met Maya De Bij. Om 18 uur vindt de prijsuitreiking plaats voor het moois verklede kindje en de mooiste tekening. (DCRB)