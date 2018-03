Cadeaubon voor wie vandalen ontmaskert OPNIEUW VERNIELINGEN IN RECREATIEDOMEIN DE RIJDTMEERSEN RONNY DE COSTER

27 maart 2018

03u36 0 Brakel De Brakelse burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) neemt een opmerkelijk initiatief in de hoop vandalen te onmaskeren, die het gemunt hebben op het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen. "Wie de gouden tip geeft naar de daders, krijgt van de gemeente cadeaubonnen", zegt Devleeschouwer.

Vandalen zijn afgelopen weekend weer flink tekeer gegaan in recreatiedomein De Rijdtmeersen in het centrum van Nederbrakel. "Een aanhangwagen die op het parkeerterrein stond, is in een sloot geduwd. Verderop is een vuilnisbak, die in de grond stond losgerukt en omver gegooid. En in de Finse piste, die nog maar recent helemaal is vernieuwd, zijn sporen getrokken", meet burgemeester Stefaan Devleeschouwer de schade op.





Afgelopen weekend was er een schoolfuif in de buurt. "Al wil ik niet meteen verband leggen. We zullen bij de organisatoren horen of zij weet hebben van wangedrag op en rond de fuif", aldus Devleeschouwer.





"Het is om moedeloos van te worden. Het is voor de zoveelste keer dat de Rijdtmeersen het mikpunt zijn van vandalen. Nog maar drie weken geleden trokken ze ook al een spoor van vernieling door ons gemeentelijk domein. De politie heeft het toezicht er al verscherpt, maar permanent patrouilleren is natuurlijk niet mogelijk", bedenkt Devleeschouwer.





Bewakingscamera

De gemeente had eerder al beslist om een mobiele bewakingscamera aan te kopen. "Die willen we inzetten op plaatsen waar vandalen en sluikstorters wel eens toeslaan. Wat er nu weer aan de Rijdtmeersen is gebeurd, motiveert mij nog meer om nog meer vaart te zetten achter de aankoop. Al besef ik dat ook dat geen wondermiddel is", bedenkt de burgemeester.





Daarom wil hij wie de gouden tip levert belonen. "Ik doe een oproep aan iedereen die kan helpen om vandalen te strikken: verwittig de politie. De gouden tip wil ik belonen met cadeaubonnen van de gemeente of met gratis toegangskaarten voor activiteiten die in Brakel plaatsvinden. Ik besef dat mijn actie aanleiding kan geven tot discussie. Maar ik denk toch ook, dat de meeste mensen het met mij eens zijn als ik zeg dat het absoluut niet te tolereren is dat nachtelijke bezoekers vernielingen aanrichten. Dit moet stoppen", motiveert Devleeschouwer. "Iedereen is hier welkom, op voorwaarde dat er respect is voor andermans eigendom en voor het publiek domein, waarvoor uiteindelijk de belastingbetaler opdraait. We wonen in een groene en aangename gemeente. Dat wil ik ook zo houden", besluit de burgemeester.