Buurtinformatienetwerk in Brakel zoekt inbreker 20 augustus 2018

Aan de Oudenaardsestraat is zondagochtend tussen 7 en 8 uur ingebroken in een auto. De politie stelt het buurtinformatienetwerk in gang om uit te kijken naar de verdachte. Die werd omschreven als een man van vreemde origine met donkere huidskleur en zwart haar. Hij is ongeveer 1,80 meter groot en droeg een bril, toen hij in de buurt werd gezien. De man verplaatste zich met een Opel Corsa met Franse nummerplaat.





Wie informatie kan geven over de feiten of de verdachte, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.





(DCRB)