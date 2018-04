Burgemeester zet stap opzij na ongeval HEDWIN DE CLERCQ (SP.A) NEEMT TIJDELIJK ROER OVER RONNY DE COSTER

21 april 2018

03u04 0 Brakel Hedwin De Clercq (sp.a) neemt voorlopig de bevoegdheden over van waarnemend burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld). Die heeft beslist om een stap opzij te zetten nadat hij woensdag met een glas te veel op betrokken was geraakt bij een verkeersongeval.

Stefaan Devleeschouwer (53) heeft gisterenvoormiddag nog de politieraad voorgezeten. Het was zijn voorlopig laatste politieke daad.





Herman De Croo, gewezen burgemeester van Brakel, liet gisterennamiddag weten dat Devleeschouwer na overleg met de partij een stap opzij zet. De druk na de gebeurtenissen van woensdagavond was te groot geworden. Volgens De Croo is Devleeschouwer zelf te fel aangeslagen om te reageren.





"Wij willen in de eerste plaats onze steun uitspreken voor het slachtoffer en zijn familie. We wensen hen veel sterkte toe. Gelukkig is het slachtoffer intussen buiten levensgevaar. Stefaan Devleeschouwer heeft in overleg met Open Vld Brakel beslist om in het belang van Brakel en het bestuur van onze gemeente zijn opdracht als waarnemend burgemeester neer te leggen", aldus De Croo.





"Juiste beslissing"

Het gemeentebestuur moet nu uitkijken naar een ander waarnemend burgemeester tot aan de verkiezingen. Dat gebeurt vermoedelijk op de gemeenteraad van mei. In afwachting neemt eerste schepen Hedwin De Clercq de bevoegdheden van Devleeschouwer over.





"Dit is een zeer spijtige zaak, maar ik denk dat Stefaan de juiste beslissing heeft genomen door even aan de kant te gaan staan", reageert De Clercq. "Ik heb Stefaan even kunnen spreken en hij is helemaal van de kaart door wat er is gebeurd. Stefaan is zes jaar een goeie burgemeester geweest en een aangename collega om mee te werken. De toekomst zal uitwijzen wat voor hem de politieke gevolgen zijn. Hoe dan ook ben ik nog meer bezorgd over de man die bij het ongeval zwaargewond is geraakt", bedenkt De Clercq.





"Wij moeten niet oordelen en we kennen de juiste omstandigheden niet. Maar als burgemeester heb je natuurlijk een voorbeeldfunctie en je moet je daarvan voortdurend bewust zijn", zegt oppositieraadslid Jan Haegeman (N-VA). Hij zegt het ontslag van de burgemeester niet te hebben geëist. "Maar zelf zou ik in die situatie ook een stap opzij zetten", zegt Haegeman.





Kris Wattez, aanvoerder van oppositiepartij CD&V, reageert gelijkaardig. "Als je als burgemeester dan ook nog eens voorzitter bent van de politieraad, maakt dat het voor de burger alleen nog maar erger. Stefaan is een sympathieke collega, die nu best een reflectietijd inbouwt terwijl hij het ambt van burgemeester niet uitoefent", besluit Wattez.





Het slachtoffer van het ongeval, Edwin K. (35) uit Michelbeke, verkeerde gisteren niet meer in levensgevaar.