Burgemeester die aftrad nadat hij positief blies na ongeval krijgt derde plaats op lijst Open-Vld in Brakel DCRB

04 juli 2018

19u10

Bron: Eigen berichtgeving 8 Brakel Voormalig burgemeester van Brakel Stefaan Devleeschouwer neemt in oktober dan toch deel aan de verkiezingen. “Ik doe dat op massale vraag van de inwoners en het was ook de wens van mijn partij”, aldus de man, die eerder dit jaar zijn sjerp inleverde nadat hij betrokken was bij een verkeersongeval en een positieve ademtest aflegde.

Het was ten huize De Croo in Michelbeke, dat de liberalen vanavond de namen en gezichten van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen lieten zien.

Alexander De Croo als lijstrekker en Marleen Gyselink op de tweede plaats, dat is geen verrassing. Maar het was afwachten of de afgetreden burgemeester Stefaan Devleeschouwer zou toehappen voor de derde plaats die zijn partij voor hem had vrijgehouden. Ja dus: de populaire liberaal neemt de handschoen weer op.





Devleeschouwer zegt het mentaal nog altijd moeilijk te hebben na het auto-ongeval waarbij hij in april betrokken geraakte en waarna hij een positieve ademtest aflegde.

“Ik heb heel lang nagedacht over de vraag of ik wel terug wil naar de politiek en of ik me in oktober weer kandidaat zou stellen. De jongste weken kom ik stilaan ook meer onder de menen en het zijn uiteindelijk de inwoners van onze gemeente die me overhaald hebben. De vraag om terug te keren, is massaal. Dat geeft me een warm gevoel en vertrouwen. Ook mijn partij heeft mijn plaats op de lijst ‘open’ gehouden. Dus antwoord ik met veel goesting ‘ja’ op de uitnodiging om weer mee te doen”, zegt Devleeschouwer.