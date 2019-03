Buren proberen te begrijpen waarom 85-jarige man echtgenote en zichzelf doodschoot. “Zij mocht niet alleen achterblijven” Ronny De Coster

Bron: Eigen berichtgeving 2 Brakel “Omdat hij de zorg voor zijn zieke vrouw niet meer aankon en haar niet alleen wou achter laten, nam hij haar mee in de dood”. Zo proberen geschokte buren te verklaren, waarom de 85-jarige Clement V.L. in Everbeek vrijdag naar een revolver greep om eerst zijn even oude echtgenote Marie V. en daarna zichzelf van het leven te beroven.

Het was een medewerker van de thuishulp, die vrijdag kort na de middag alarm sloeg, omdat er geen reactie kwam toen die aan de renoveerde hoeve aan de Kroonstraat in Everbeek aanbelde voor het dagelijkse bezoek aan het bejaarde koppel. Het echtpaar was door veel professionele verzorgers omringd en liet ook elke dag maaltijden brengen.

Helder van geest

Maar de zwaarste last bleef Clement zelf torsen: ervoor zorgen dat zijn vrouw ondanks haar gedeeltelijke verlamming na enkele tromboses toch een menswaardig bestaan bleef leiden. Clement had ook zelf een zwakke gezondheid. Maar ondanks hun toestand leidden de tachtigers, beiden nog helder van geest, geen teruggetrokken bestaan.

‘Mocht er een pilletje bestaan…’, hoorde ik hem eens zeggen. Maar nooit hebben we durven vermoeden dat zo’n drama er zat aan te komen Bevriende buur van het koppel

“Vooral Clement had graag dat er mensen over de vloer kwamen, ook al omdat het koppel geen kinderen heeft. Hij kon uren vertellen. De man had ook interesse voor wat er leeft in de wereld en had er ook zijn mening over. In de gesprekken bracht Clement ook de problemen van het koppel wel eens aan bod. ‘Mocht er een pilletje bestaan…’, hoorde ik hem eens zeggen. Maar nooit hebben we durven vermoeden dat zo’n drama er zat aan te komen. En dat hij een revolver had, wisten we al evenmin”, vertelt een buur die het koppel zeer goed kent.

Niet in de steek laten

“Clements grootste vrees was, dat hij eerder zou sterven dan zijn vrouw en dat er dan niemand meer zou zijn om voor haar te zorgen”, weet ook een buur die met het koppel bevriend was. Ze vormden ook een heel hecht koppel. De jongste tijd kwamen ze door haar toestand niet meer buiten, maar vroeger zag ik ze altijd samen op stap. Die twee zagen elkaar doodgraag. Je zag dat ook als je daar kwam. Het is vreselijk wat nu is gebeurd en ik kan het alleen maar verklaren door de grote schrik en bezorgdheid van de man. Clement zag het niet meer zitten en heeft beslist om Marie mee te nemen. Een andere verklaring moet je er niet achter zoeken. Misschien hebben ze dit besluit wel samen genomen”, gelooft de vriend des huizes.

