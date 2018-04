Bromfietser (16) gewond bij ongeval 30 april 2018

Bij een ongeval op de Molenberg (N462) in Brakel raakte zaterdag kort na de middag een 16-jarige bromfietser uit Herzele gewond. De jongen kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. In een gevaarlijke bocht verloor de Herzelenaar de controle over zijn bromfiets. Hij schoof over het wegdek en raakte een vrouw uit Brakel die met haar Ford Fiësta uit de andere richting kwam. Daarbij raakte de linkerflank van de wagen beschadigd. Brandweerpost Brakel kwam ter plaatse om signalisatie te zetten en het verkeer te regelen. Na de vaststellingen van de politie spoten ze ook nog wat olie van het wegdek. (FEL)