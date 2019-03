Broers riskeren celstraffen van 4 en 5 jaar voor aanslagen met granaat, maar zelfs slachtoffer twijfelt aan hun schuld Lieke D'hondt

29 maart 2019

18u23 0 Brakel De rechters in Oudenaarde hebben zich vrijdag gebogen over het dossier van de aanslagen op fietsenhandel Best Bikes in Steenhuize (Herzele), Eurotuin en Tuinhuizen Van Mello in Ophasselt en de woning van Laurenzo Van Mello in Brakel. De beklaagden schreeuwen hun onschuld uit.

Vier aanslagen met granaten, brandstichting aan een auto en een scooter, bedreiging door gebaren en lidmaatschap aan een vereniging van misdadigers. Dat zijn de aanklachten tegen de broers A.A. (36) en C.A. (31) uit Houthalen-Helchteren. Volgens het Openbaar Ministerie zijn zij het die het in de 2017 gemunt hadden op fietsenhandelaar Laurenzo Van Mello. Ze zouden onder meer granaten gegooid hebben naar de fietsenwinkel van de man en naar zijn woning. Ook Eurotuin kreeg een granaat toegegooid, maar dat zou een vergissing geweest zijn: de zaak van de ouders van Van Mello bevindt zich aan de overkant van de straat. “We vermoeden dat het gaat om een afrekening in het drugmilieu”, zegt het Openbaar Ministerie. “Aan de hand van camerabeelden hebben we een auto en een scooter kunnen koppelen aan de feiten en zo zijn we ook twee telefoonnummers op het spoor gekomen. Die kunnen gelinkt worden aan de beklaagden. Bovendien is het DNA van één van hen teruggevonden op de plaats van de feiten.” Het Openbaar Ministerie vordert voor de oudste broer een celstraf van 5 jaar, omdat hij in het verleden al vier keer is veroordeeld tot een celstraf. De jongste broer riskeert 4 jaar cel.

Derde verdachte

De twee beklaagden schreeuwen in de rechtbank hun onschuld uit en vragen de vrijspraak. Opvallend is dat ook de burgerlijke partij, Laurenzo Van Mello, twijfelt aan de betrokkenheid van de twee broers. Net als de advocaten van de beklaagden denkt hij dat een zekere T.W. de feiten heeft gepleegd, of daar opdracht toe heeft gegeven. Die man staat bij het parket gekend als iemand die zich ophoudt in het drugmilieu en zou Van Mello eerder al bedreigd hebben. “Het parket heeft haar werk vast en zeker gedaan, maar ik blijf het toch vreemd vinden dat die man buiten schot blijft. Het is mij met zoveel woorden gezegd dat hij de dader is, maar toch lijkt het alsof hij beschermd wordt”, vertelt Van Mello. Advocaat Frank Scheerlinck is het eens met de hypothese van de burgerlijke partij en ziet geen link tussen T.W. en de beklaagden. “Die derde persoon kan in verband gebracht worden met een schietpartij bij het huis van de burgerlijke partij, maar toch is hij in dit dossier niet gehoord. In tegendeel, er was vanaf het begin een tunnelvisie waar mijn cliënt de dupe van is.” De advocaat trekt het gevonden DNA-bewijs in twijfel en samen met advocaat Joris Van Cauter haalt hij de bewijskracht van het telefonieonderzoek onderuit. “De onderzoekers hebben te snel gedacht dat ze de waarheid kenden, maar er zit te veel willekeur in het telefonieonderzoek”, besluit Van Cauter.

De rechters zullen op 26 april het vonnis vellen.