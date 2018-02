Brandweer rukt uit voor vreemde geur 17 februari 2018

De brandweer van Brakel kreeg iets na 15 uur gisterenmiddag een oproep over een gasgeur ter hoogte van restaurant De Vijf Seizoenen in de Kasteelstraat.





Na enkele metingen was duidelijk dat er geen sprake was van een gaslek. Vermoedelijk kwam de vreemde geur door de riolering.





Tijdens de interventie moesten de aanwezigen het restaurant verlaten en ook een aantal omwonenden moest uit voorzorg naar buiten. Rond 16.30 uur kon alles opnieuw haar normale gang gaan in de Kasteelstraat. (DCRB/LDO)