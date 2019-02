Brakelse Liesbeth Ghijsels (N-VA) is kandidaat op Vlaamse lijst Ronny De Coster

19 februari 2019

13u31 0 Brakel De Brakelse Liesbeth Ghijsels (25) krijgt de 10de opvolgersplaats voor de N-VA bij de komende verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Voor de jonge politica is het na de voorbije gemeenteraadsverkiezingen haar eerste avontuur in de nationale politiek.

Liesbeth Ghijsels stond bij de jongste gemeenteraad nog op de tweede plaats op de N-VA-lijst, maar kwam 13 stemmen te kort om verkozen te worden. Kopman Jan Haegeman is de enige verkozene voor de N-VA.

Ghijsels, die assistente rechtspraktijk is, gooit zich de komende maanden in de Vlaamse kiesstrijd. “We blijven in Brakel de komende jaren verder bouwen aan de N-VA. Mijn kandidatuur voor de Vlaamse verkiezingen is een opstapje om de partij hier in de gemeente opnieuw voor het voetlicht te plaatsen”, gelooft Ghijsels.

De N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement wordt getrokken door Zottegemnaar Matthias Diependaele. Joris Nachtergaele, burgemeester van Maarkedal is eerste opvolger.