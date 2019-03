Brakelaar vindt oproepingsbrief verkiezingen te verwarrend en komt niet bijzitten, Openbaar Ministerie vordert minimumboete Lieke D'hondt

04 maart 2019

11u48 0 Brakel De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 hebben voor Brakelaar L.D.T. nog een staartje gekregen in de rechtbank. De man moest die dag zetelen als plaatsvervangend bijzitter, maar kwam niet opdagen. “Omdat de oproepingsbrief te onduidelijk was.”

De Brakelaar had de oproepingsbrief goed ontvangen en wou zijn plicht naar eigen zeggen wel vervullen, maar hij vond de brief te verwarrend. “Het was niet duidelijk over welke functie het ging. In de brief werd eerst verwezen naar voorzitter, dan bijzitter of plaatsvervanger. Ik heb een brief teruggestuurd om meer verduidelijking te krijgen. Als ik effectief als voorzitter moest zetelen, wou ik me daar goed op kunnen voorbereiden. Het was dus zeker niet mijn bedoeling om mijn plicht te ontlopen, want ik heb al twee keer gezeteld als bijzitter. Ik ben misschien te naïef geweest en ging ervan uit dat het om een fout ging.” Het Openbaar Ministerie begrijpt de uitleg van de man, maar benadrukt dat hij ondanks de verwarring wel aanwezig moest zijn op 14 oktober. Ze vordert een boete van 50 euro.