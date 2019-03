Brakelaar valt op weg naar werk in slaap in de auto na uitstap met alcohol en drugs: rijbewijs 2 maand inleveren Lieke D'hondt

13 maart 2019

16u17 0 Brakel Een uitstap met een paar voetbalvrienden is voor de 35-jarige K.D. uit Brakel geëindigd in de politierechtbank. De man was nog onder invloed van alcohol, cocaïne en benzodiazepinen toen hij de ochtend nadien met zijn wagen tegen een boom, verkeersbord en twee duikers belandde.

De Brakelaar was onderweg naar zijn werk toen hij in slaap viel in de wagen en van de weg ging. De tol was niet min: hij raakte een boom, een verkeersbord en twee duikers. Uit de vaststellingen van de politie bleek bovendien dat hij nog onder invloed was van alcohol en drugs. “Die had hij de nacht voordien genomen toen hij op uitstap was met vrienden van zijn voetbalploeg”, verduidelijkt zijn advocaat. “Hij is ondertussen al zwaar gestraft, want uit het onderzoek is chronisch alcoholmisbruik en regelmatig cocaïnegebruik vastgesteld. Sindsdien heeft hij zijn rijbewijs ingeleverd.” Ondertussen zou het wel al beter gaan met de Brakelaar. “Hij heeft zijn les geleerd en we zien een positieve evolutie”, pleit zijn advocaat. De politierechter houdt daar rekening mee en legt de man een boete van 2.400 euro en een rijverbod van 2 maanden op. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij slagen in een geneeskundig en psychologisch onderzoek.