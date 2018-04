Brakel geselecteerd voor uitvoering Bouwmeester Scan 12 april 2018

De gemeente Brakel is geselecteerd voor de uitvoering van de Bouwmeester Scan.





De Bouwmeester Scan is een nieuwe tool, door het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik.





"Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Doel is de gemeenten bij te staan in de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen", laat burgemeester waarnemend Stefaan Devleeschouwer weten. (FEL)