Boembekefeesten met barbecue, fiets- en wandeltocht 20 juni 2018

De dertiende editie van de Boembekefeesten vindt plaats op zondag 24 juni. Om 14 uur opent de bar, zijn er volksspelen en is er voor de kleinsten een springkasteel. Op dat moment starten ook een fietstocht en een gegidste insectenwandeling, beide met vertrek en aankomst aan de Boembekemolen.





Vanaf 17 uur is er een aperitief en daarna steken de organisatoren de barbecue aan voor alle omwonenden, sympathisanten en medewerkers. Er is keuze tussen vlees en een vegetarische maaltijd. Kaarten voor de barbecue kosten 15 euro voor volwassenen en 9 euro voor kinderen. Ze zijn te bestellen bij An De Schrijver, tel. 0484/77.72.44.





De Boembekefeesten zijn een organisatie van de vzw Boembeke, die (onder meer ) de gelijknamige watermolen aan de grens van Brakel en Zwalm en Zottegem beheert. (DCRB)