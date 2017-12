Blokkende studenten palmen gemeentehuis in 02u46 0 Foto Lieke D'hondt De studenten kregen de raadszaal ter beschikking.

Een zaal vol blokkende studenten in het gemeentehuis, het is eens wat anders. In Brakel testen ze het concept voor de eerste keer uit en het blijkt alvast een succes. De afgelopen dagen kwamen een twintigtal Brakelse studenten van hogescholen of universiteiten er in alle rust studeren.





De studenten ruilen tijdens de kerstvakantie hun vaste studieplek in voor de raadszaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis. "Omdat het hier veel rustiger is dan thuis", zegt studente kinesitherapie Laure Piens. "Daar is er te veel afleiding, onder andere van een babbelende mama." De gemeente legt de studenten bovendien in de watten, want er is koffie en wifi. Wie ook nog in het gemeentehuis wil studeren, kan er volgende week terecht op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8 uur en 17.30 uur. De gemeente vraagt wel om je komst even te verwittigen via sonia.merchiers@brakel.be. (LDO)