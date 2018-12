Bewoonster Suttermeers: “Oprit voortdurend versperd, omdat gemeente nalaat parkeervakken te schilderen” Burgemeester De Croo (Open Vld) vreest dat afgebakende parkeerplaatsen nog meer problemen zullen veroorzaken Ronny De Coster

05 december 2018

00u07 0 Brakel Een bewoonster van Suttermeers in Nederbrakel klaagt de gemeente aan, omdat die nalaat om in haar straat parkeervakken te schilderen. “De gemeente is nochtans wettelijk verplicht dat te doen, omdat ze negen jaar gelden zelf beslist heeft om van onze straat een woonerf te maken” zegt Anneleen Goeminne.

Suttermeers is een zijweg van de Driehoekstraat in Nederbrakel. De doodlopende straat eindigt op een pijpenkop, waar auto’s zich kunnen draaien. Maar in deze verkaveling met een twaalftal woningen met elk minstens één auto, wordt de parkeerdruk soms zo hoog, dat sommigen ook de keerplek gebruiken om hun auto achter te laten. Daarmee zijn ze niet in overtreding met de verkeerswetgeving, maar beletten ze wel dat ik nog toegang heb tot de weide naast mijn woning of tot de oprit”, zegt Anneleen Goeminne.

Klacht bij gouverneur

Zij wijst het gemeentebestuur van Brakel met de vinger en dient er zelfs een klacht tegen in bij de gouverneur. “De gemeente blijf hier in gebreke: zij moet in onze wijk afgebakende parkeervakken voorzien. En dat is niet omdat ik het wil, maar wel omdat het bestuur negen jaar geleden zelf heeft beslist dat Suttermeers een woonerf moest worden. Dat besluit is toen door de gemeenteraad goedgekeurd. Alleen is daar op het terrein niets van in huis gekomen: de signalisatie is er niet en dus mag iedereen hier parkeren waar hij of zij dat wil. In een woonerf moeten parkeerplaatsen echter worden aangeduid. Enkel binnen de parkeervakken mogen dan nog auto’s staan. Het is voor mij onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur haar eigen besluit van negen jaar geleden niet uitvoert. Met een klacht bij de gouverneur probeer ik nu te bekomen dat er toch nog werk wordt gemaakt van de realisatie van het woonerf”, zegt Anneleen.

Ze heeft bij de gemeente ook al voorgesteld om aan de pijpenkop met een gele lijn parkeerverbod aan te geven.

Meer problemen

Titelvoerende burgemeester Alexander De Croo (Open Vld) loopt niet warm voor het idee om in Suttermeers parkeerstroken te laten schilderen. Dat liet hij verstaan tijdens de jongste gemeenteraad, waar uittredend gemeenteraadslid Pascal Machtelinckx (Open Vld) de zaak ter sprake bracht. De Croo vreest dat afgebakende parkeerplaatsen in Suttermeers nog meer problemen gaan veroorzaken.

“Als we parkeerhavens tekenen, mogen auto’s alleen nog daarin staan. Nu kunnen bewoners hun wagen nog parkeren voor hun eigen oprit. Dat zou niet meer kunnen bij afgebakende parkeerplaatsen, omdat we die nooit voor een oprit kunnen leggen. Het aantal parkeerplaatsen in Suttermeers zou daardoor verminderen, wat niet voor één, maar voor alle bewoners problemen zou geven”, vreest De Croo.

Hij belooft eind deze maand aan de gemeenteraad een oplossing voor te stellen.