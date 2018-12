Bestuurder weigert bloedproef omdat hij getuige van Jehova is LDO

14u08 1 Brakel R.D.M. (24) uit Brakel moest zich in de politierechtbank verantwoorden voor het weigeren van een bloedproef. Dat deed hij naar verluidt om religieuze redenen.

De agenten die de man tegenhielden, vermoedden dat hij drugs gebruikt had. Maar omdat ze niet over het juiste materiaal beschikten om een speekselanalyse uit te voeren, moest de twintiger een bloedproef ondergaan. Dat weigerde hij, waarop zijn rijbewijs prompt voor een periode van vijftien dagen ingetrokken werd. En vervolgens mocht hij zich vrijdag ook even melden in de politierechtbank.

De advocaat van R.D.M. verklaarde dat zijn cliënt de bloedproef om religieuze redenen geweigerd had. “Hij is een getuige van Jehova”, klonk het. “Daarom wilde hij geen bloed laten afnemen. Al zal het feit dat hij in paniek was er ook iets mee te maken hebben.”

De jongeman zou tegenwoordig geen drugs meer gebruiken. “Ik wou het gewoon één keer proberen”, vertelde hij. “Ik deed het in de auto opdat mijn ouders het niet zouden merken.” Hij hield er een effectieve boete van 800 euro en een rijverbod van vijftien dagen aan over.