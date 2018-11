Bestuurder rijdt onder invloed tegen geparkeerde wagen en stopt niet: rijbewijs 113 dagen kwijt LDO

21 november 2018

15u08 0 Brakel K.V. uit Nederbrakel moet zijn rijbewijs maar liefst 113 dagen inleveren en een boete van 4.200 euro betalen omdat hij een geparkeerde wagen heeft aangereden en daarna is doorgereden. Hij is ook ongeschikt verklaard om met de auto te rijden.

De 33-jarige man tikte in Brakel een geparkeerde auto aan, maar reed door. Een getuige kon zijn nummerplaat noteren waarna de politie hem thuis aantrof. Daar legde hij een positieve ademtest af. “Mijn cliënt had een paar pintjes gedronken en was de radio in de auto luider aan het zetten. Op dat moment hoorde hij een klop, maar hij dacht dat het iets met de radio te maken had en reed verder”, legde zijn advocaat uit. De man had met zijn zijspiegel en flank de geparkeerde wagen geraakt, waardoor er ook schade was aan zijn eigen wagen.

Ongeschikt om te rijden

Omdat hij al vijf veroordelingen voor druggerelateerde feiten op zijn strafblad heeft, liet het Openbaar Ministerie onderzoeken of de man wel geschikt is om met een auto te rijden. “Uit de testen blijkt dat er sprake is van overmatig drugs- en alcoholgebruik. Het feit dat u de aanrijding niet gevoeld heeft, doet me ook twijfelen aan uw rijcapaciteiten”, zei politierechter De Meyer. Hij maakte gebruik van artikel 42 van de verkeerswet, dat hem toelaat het rijbewijs in te trekken van een persoon die lichamelijk of geestelijk niet geschikt is om te rijden. Als hij kan bewijzen dat hij wel geschikt is om te rijden, kan hij over zes maanden een aanvraag indienen om zijn rijbewijs terug te krijgen. Maar dan moet hij wel nog een rijverbod van 113 dagen uitzitten. De man moet ook een boete van 4.200 euro betalen.