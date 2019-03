Bestuurder botst op paar honderd meter van woning: zware boete en rijverbod van 3 maanden Lieke D'hondt

06 maart 2019

11u29 0 Brakel Brakelaar G.M. heeft van de politierechter in Oudenaarde een boete van 2.800 euro en een rijverbod van 3 maanden gekregen. De man reed onder invloed van alcohol tegen een betonnen afsluiting en nam de vlucht.

Op slechts een paar honderd meter van zijn eigen huis reed de bestuurder uit Brakel tegen een afsluiting. Hij zette vervolgens zijn weg verder naar huis, zonder de eigenaar van de afsluiting te verwittigen. “Mijn cliënt was wel van plan om later nog terug te gaan, maar de politie stond ondertussen al voor zijn deur”, verduidelijkt de advocaat van de man. Uit de ademtest bleek dat hij 2,53 promille alcohol in zijn bloed had. “Maar omdat de alcoholtest niet ter plaatse is afgenomen, kan het ook zijn dat mijn cliënt pas na het ongeval thuis heeft gedronken”, pleit zijn advocaat.

De politierechter volgt die redenering niet en gaat ervan uit dat de man op het moment van het ongeval al gedronken had. Hij legt de Brakelaar een effectieve boete van 2.800 euro en een rijverbod van 3 maanden op. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet de man slagen in een psychologisch en geneeskundig onderzoek.