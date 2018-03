Bestuurder (18) moet bewijzen dat hij clean is 31 maart 2018

De 19-jarige M. V. uit Brakel moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met 1,75 promille alcohol (zo'n 9 glazen) in het bloed achter het stuur werd betrapt. Bovendien bleek hij ook onder invloed van cocaïne. "Bijzonder onrustwekkend voor een gastje dat op het moment van de feiten amper 18 jaar oud was", merkte de procureur op. "We moeten hier een duidelijk signaal geven. Het zijn zo'n kerels die hier over enkele jaren terug staan omdat ze onder invloed een dodelijk ongeval hebben veroorzaakt." De jongeman liet weten dat hij intussen geen drugs meer gebruikt. "Ik heb mijn slechte vrienden aan de kant geschoven en ben ook beginnen werken." De politierechter stelde de zaak uit naar 25 mei. De man krijgt tot dan de kans om via bloed- en urinestalen te bewijzen dat hij van de drugs af is. (TVR)