Beste Schutters der Vlaamse Ardennen gehuldigd 07 maart 2018

Bij de Schutters der Vlaamse Ardennen zijn de laureaten van het afgelopen seizoen gehuldigd. Bertie Schiettecatte is kampioen bij de heren. Hij haalde het van Chris Godijn en Jens Haegeman. Bij de dames werd Anouska Vlerick koningin. Karen Vekeman en Emmelie Austraete maken daar de top-3 compleet. Wim Haegeman is kampioen in het pistoolschieten en Clement Papegnies behaalde die titel in de discipline diopter. De club verwelkomt graag nieuwe leden. Meer info: www.sva-opbrakel.be .





(DCRB)