Beschonken ritje naar station kost 800 euro 12 juni 2018

A. D. (37) uit Brakel is zich in de politierechtbank moeten verantwoorden nadat hij op 12 januari positief blies bij een alcoholcontrole. De man had 1,59 promille alcohol in zijn bloed, wat neerkomt op zo'n 8 pintjes. "Ik was met een collega iets gaan drinken en was niet van plan om nog plaats te nemen achter het stuur", vertelde de man. "Mijn vrouw vroeg echter onverwacht om haar op te halen aan het station. Dat had ik beter niet gedaan." De politierechter legde hem een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod op. (TVR)