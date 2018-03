Beschonken bestuurder rijdt tegen kerk 31 maart 2018

De 41-jarige M. W. moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met 1,84 promille alcohol in zijn bloed een bizar ongeval veroorzaakte. Zo kwam hij met zijn wagen tegen de kerk van Everbeek terecht. "Mijn cliënt had op dat moment relationele problemen en heeft zich even laten gaan", vertelde zijn advocaat. "Helaas is hij toen nog achter het stuur gekropen." De politierechter legde de man een geldboete van 800 euro en een maand rijverbod op. (TVR)