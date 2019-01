Beklaagde in snelrecht gedagvaard voor diefstal: “Ik vergat gewoon te betalen” LDO

28 januari 2019

11u57 0 Brakel W.D.G. (37) uit Brakel is in snelrecht gedagvaard voor de correctionele rechtbank. De Brakelaar werd betrapt toen hij een navulling voor een elektronische sigaret wilde stelen. “Maar ik vergat gewoon te betalen”, verdedigde hij zichzelf.

Op 22 december 2018 ging de beklaagde navullingen kopen voor zijn elektronische sigaret. Hij stak een flesje ter waarde van 25 euro in zijn zak, maar haalde het er niet uit aan de kassa. “Omdat de beklaagde bij ons al goed gekend is, met 6 veroordelingen in de correctionele rechtbank en 12 in de politierechtbank, kunnen we niets meer door de vingers zien”, zei de procureur. Ze vorderde een zware straf: 10 maanden cel. “We hopen zo een streng signaal te geven.”

De beklaagde vond de straf overdreven. “Ik ben maar een kleine dief. Als ik iets steel is het eens een pakje sigaretten of iets anders kleins. Maar deze keer wilde ik zelfs niet stelen. Ik heb dat flesje in mijn zak gestoken en bij het afrekenen ben ik het er vergeten uit te halen. Het was niet mijn bedoeling om te stelen.”

De rechtbank doet uitspraak op 25 maart.