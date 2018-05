Beklaagde boos omdat proces door fout wordt uitgesteld 25 mei 2018

02u56 0

Het proces van een man uit Brakel heeft tot wrevel geleid in de correctionele rechtbank van Oudenaarde. De man wordt ervan verdacht zijn vrouw te hebben vermoord met insuline, maar de experten van het Openbaar Ministerie die dat moesten staven, kwamen niet opdagen. "Ik vind het schandalig dat de zitting vandaag niet kan doorgaan", reageerde de beklaagde. Hij wou zich gisteren verdedigen tegen de beschuldiging dat hij zijn vrouw negen jaar geleden zou hebben vermoord. De vrouw stierf in het ziekenhuis nadat ze plots onwel werd. Uit het verslag van de experten zou blijken dat ze insuline kreeg toegediend. Het Openbaar Ministerie denkt dat haar man de dader is, maar zelf ontkent hij met klem. Hij was dan ook zwaar ontgoocheld dat de zaak gisteren werd uitgesteld omdat het Openbaar Ministerie de dagvaarding voor één van de experten naar een verkeerd adres stuurde. Ook een andere expert kwam niet opdagen. "Al negen jaar lang vragen we om de zaak vooruit te laten gaan. Ik was dan ook blij dat ik eindelijk voor de rechtbank mocht. Tot ik plots telefoon kreeg dat het proces toch niet kon doorgaan omdat de getuigen er niet konden zijn", zei de beklaagde. Bij gebrek aan getuigen kon de rechtbank niet anders dan de zaak uit te stellen. De betrokken partijen gaan nu op zoek naar een nieuwe datum. Wellicht zal dat pas in september kunnen. (LDO)