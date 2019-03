Begraafplaats slordig opgeruimd: gemeentepersoneel botst op oude resten bij delven van nieuw graf Ronny De Coster

20 maart 2019

21u33

Brakel Een aannemer die acht jaar geleden oude graven moest weghalen op de begraafplaats in Nederbrakel, heeft dat werk kennelijk niet grondig gedaan. Arbeiders van de gemeente die in de 'gesaneerde' grond een nieuw graf wilden delven, stootten op restanten van een lijkkist. De gemeente gaf opdracht om het 500 vierkante meter grote terrein helemaal om te woelen.

Het incident heeft zich voorgedaan op grond aan de voorkant van de begraafplaats aan de Kerkhofstraat in Nederbrakel. Op dat terrein bevonden zich vroeger al graven, maar die werden in 2011 weggehaald, omdat de concessies ervan waren verstreken. De gemeente heeft toen een aannemer aangesteld om de grond helemaal te ‘saneren’ en liet op het terrein ook gras en bloemen zaaien. Intussen wordt het ook gebruikt voor het delven van nieuwe graven.

En daarbij liep het onlangs fout: arbeiders van de gemeente stootten bij het graven een put op oude resten. “Het is niet te begrijpen en uiterst pijnlijk dat zoiets kan gebeuren”, zegt oppositieraadslid Hedwin De Clercq (sp.a), die het incident aan het licht brengt. Sabine Hoeckman (Open Vld), schepen van Openbare Werken, bevestigt het voorval. “En ik zal de zaken zeker niet minimaliseren, maar wil toch benadrukken, dat er geen menselijke resten zijn opgedoken. Volgens informatie die ik heb van de technische dienst, ging het om stukken hout die vermoedelijk van een oude lijkkist waren en om een stuk plastic, misschien een deel van een lijkzak. Maar dat vonden wij alvast ernstig genoeg om de betrokken aannemer tot de orde te roepen en de opdracht te geven om het hele terrein te onderzoeken om na te gaan of daar nog andere resten onder de grond zitten”, legt Hoeckman uit.

500 vierkante meter omgewoeld

Op de begraafplaats in het hele terrein van wel 500 vierkante meter groot intussen met een graafmachine omgewoeld. “Volgens de aannemer zijn er geen andere resten meer aangetroffen”, zegt de schepen.

Ze vreest wel dat de grond door dat nieuwe graafwerk voor een tijd onvoldoende stabiel zal zijn er er nieuwe graven in te voorzien. “Ik wil het absoluut niet meemaken dat grafstenen zouden verzakken. Daarom zullen we dit deel van de begraafplaats voor onbepaalde tijd niet gebruiken”, voorziet Hoeckman. Volgens haar ontstaat daardoor geen capaciteitsprobleem op de Nederbrakelse begraafplaats. “Per jaar komen er gemiddeld vijf grafconcessies bij. Dat kunnen we met de beschikbare plaats nog opvangen”, gelooft de schepen.