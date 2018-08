Autovandaal had thuis een klein wapenarsenaal Politie neemt 11 vuurwapens en munitie in beslag bij huiszoeking in Meerbeekstraat Ronny De Coster

23 augustus 2018

07u58 3 Brakel De Brakelaar die in de nacht van zondag op maandag in de Wielendaalstraat in Nederbrakel de ruiten van vier auto’s met een hamer heeft verbrijzeld, had maar liefst elf verboden vuurwapens en ook munitie in huis.

Dat heeft de politie ontdekt bij een huiszoeking na de vernielende doortocht van de vijftiger. M.C., die in de naburige Meerbeekstraat woont, heeft voor die wapens geen vergunning. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde bevestigt dat de wapens en munitie in beslag zijn genomen.

De vijftiger, die maandag helemaal door het lint ging en die daarbij werd overmeesterd door bewoners van de betrokken straat, is niet aangehouden. Hij zal zich wel voor de rechter moeten verantwoorden voor de vandalenstreken en illegaal wapenbezit.

De politie van Brakel onderzoekt intussen of de man ook in verband te brengen is met andere gevallen van vandalisme in de gemeente. De voorbije maanden zijn onder meer in het recreatieoord De Rijdtmeersen beschadigingen gebeurd en op tal van plaatsen werden auto’s bekrast.

Ook de vernieling van een hele reeks bushokjes in Brakel is nog altijd niet opgehelderd.