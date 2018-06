Autoschuimers opgepakt 09 juni 2018

02u37 0 Brakel De politie heeft een man en een vrouw uit Brakel opgepakt op verdenking van twee diefstallen uit auto's.

De feiten dateren van woensdagnacht, en werden gepleegd in de Ruiterij en de Groenstraat in Brakel. De daders gingen aan de haal met een laptop en portefeuille.





De twee verdachten konden in de loop van donderdag opgepakt worden. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 36 jaar oud. Ze wonen in Brakel en zijn geen onbekenden voor het gerecht. Ze werden door het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, gedagvaard in snelrecht. Ze moeten zich op 26 juli verantwoorden in de correctionele rechtbank. (DCRB)