Auto’s botsen in flauwe bocht aan De Moriaan: één chauffeur gewond Ronny De Coster

17 november 2018

09u28

Bron: Eigen berichtgeving 0

Bij een verkeersongeval zaterdagochtend rond 8 uur aan de Molenstraat in Brakel is een chauffeur lichtgewond geraakt. Het ongeval gebeurde aan De Moriaan. Twee tegenliggers botsten op elkaar in de bocht, nadat een van de wagens van zijn rijvak was afgeweken. Een van de bestuurders werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Beide auto’s zijn klaar voor de schroothoop.