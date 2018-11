Auto’s botsen in flauwe bocht aan De Moriaan: één chauffeur gewond, beide wagens total loss Ronny De Coster

17 november 2018

09u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 Brakel Bij een verkeersongeval zaterdagochtend rond acht uur aan de Molenstraat in Brakel is een chauffeur lichtgewond geraakt.

De crash gebeurde ter hoogte van De Moriaan. Twee tegenliggers kamen in de bocht in aanrijding, nadat een van de wagens over het midden van de weg ging.

Eén chauffeur is lichtgewond weggebracht naar het ziekenhuis. De andere bleef ongedeerd. Beide auto’s zijn klaar voor de schroothoop.