Annelien Coorevits aan de geutelingenoven 31 januari 2018

03u00 0

Opmerkelijke gaste gisteren in de geutelingenoven van Michel Minnaert van café 't Hoekske in Elst: ex-Miss België en vrouw van voetballer Olivier Deschacht, Annelien Coorevits kwam er de aftrap geven van het nieuwe geutelingenseizoen. "Ik hou van streekgerechten en tradities. In de Westhoek, vanwaar ik afkomstig ben, hebben we die ook. Het is goed dat we daarvoor zorg dragen", motiveerde Annelien waarom ze graag de eerste geutelingen van 't Hoekske kwam gieten. (DCRB)