Alerte bewoners overmeesteren vandaal DOLGEDRAAIDE MAN SLAAT MET HAMER RUITEN VAN AUTO'S STUK RONNY DE COSTER

21 augustus 2018

02u41 0 Brakel Opschudding gisterennacht in de Wielendaalstraat in het centrum van Brakel: een man sloeg met een hamer de ruiten van enkele auto's aan diggelen. Twee buren die door het lawaai gewekt werden, gingen de vandaal achterna en overmeesterden hem.

"Het was rond halféén, toen we gewekt werden door een hels kabaal. Het leken wel schoten. En telkens waren het er drie na elkaar en stopte het een paar seconden. Het kwam almaar dichter. Echt wel angstaanjagend", vertelt de vrouw die in de Wielendaalstraat nabij het Lindeplein woont. "Ik hoorde de dader ook nog iets roepen, toen hij werd achternagezeten en gevat door een man die hier iets verder woont."





Die man was Guido Van Mello. "Sinds ik hier enkele maanden geleden nog het slachtoffer ben geweest van een mislukte granaataanval, ben ik wel extra op mijn hoede. Toen ik de kloppen hoorde, veerde ik meteen uit mijn bed. Ik zag een man rustig door de straat stappen. Ik zag dat hij een hamer in de hand had en er de ruiten van auto mee stuksloeg. 'Wat ben je aan het doen man? Stop daar mee', riep ik hem toe. Maar hij bleef maar doorgaan. Toen ben ik als de bliksem naar beneden gelopen en heb ik een spurtje ingezet om tot bij die kerel te komen. Hij gaf zich nog niet meteen gewonnen en probeerde ook mij met die hamer te slaan. Op mijn vraag wat hem bezielde, antwoordde de man, dat hij boos was op zijn vrouw. Ik probeerde hem tot bedaren te brengen, maar hij bleef door het lint gaan", vertelt Guido.





Intussen was ook Bart Van Haesevelde te hulp gesneld. "Omdat die man maar bleef wild te keer gaan, heb ik zijn benen vastgegrepen. Intussen hadden mensen de politie gebeld. Ze waren hier binnen de tien minuten. We hebben de man aan hen overgedragen. Ze hebben hem gearresteerd", aldus Van Haesevelde.





De ravage die de dolgedraaide man heeft aangericht, is groot: van vier auto's zijn ruiten stukgeslagen. "Hoewel de straat hier blijkbaar helemaal op stelten stond, hebben wij niks gemerkt. Pas vanochtend zagen we dat de voorruit van onze auto vernield is. Na de granaataanval van enkele maanden gelden mag het nu wel eens stoppen. De twee incidenten hebben niets met elkaar te maken, maar het is toch wel schrikken", bedenken Jürgen Van De Perre en Leen Lievens.





De vandaal blijkt een man van rond de vijftig jaar uit de naburige Meerbeekstraat te zijn. De politie onderzoekt of de verdachte ook de hand heeft in andere gevallen van vandalisme. In het centrum van Brakel zijn de afgelopen maanden immers al verschillende auto's beschadigd. De man is niet aangehouden. Hij zal zich wel voor de rechter moeten verantwoorden en kan zich verwachten aan een fikse schadeclaim van de slachtoffers.