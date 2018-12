AED-toestellen geplaatst in het centrum van Michelbeke Ronny De Coster

28 december 2018

21u15 0 Brakel In hartje Michelbeke zijn twee automatische externe defibrillatoren (AED’s) geïnstalleerd.

De draagbare toestellen die gebruikt worden voor de reanimatie van personen met een hartstilstand, zijn er gekomen op initiatief van de secundaire school Stella Matutina.

“Hopelijk zullen we die toestellen nooit nodig hebben, maar we hadden vernomen, dat de aankoop van AED’s kan gebeuren met sponsoring en hebben daarom niet getwijfeld. Plaatselijke ondernemers hebben hun steentje bijgedragen. Wij zullen het toestel onderhouden dat aan de gevel van onze school is opgehangen en Volley Richa ontfermt zich over de defibrillator in de sportzaal Averbo”, verduidelijkt Katty Van de Steene, directeur van de school.