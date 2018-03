63 per uur in zone 30 17 maart 2018

02u38 0

L. V.B. (55) uit Brakel is veroordeemd tot 15 dagen rijverbod en 480euro boete omdat hij 63 per uur reed in de zone 30. "Ik heb zelf kinderen en besef de noodzaak van een zone 30", vertelde de man. "Wellicht een moment van onoplettendheid." (TVR)