52 nieuwe serviceflats op oude kloostersite EIND VOLGEND JAAR MOETEN EERSTE 32 ASSISTENTIEWONINGEN KLAAR ZIJN RONNY DE COSTER

14 juni 2018

02u28 0 Brakel Op het terrein van het oude klooster in hartje Zegelsem is de symbolische eerste steen gelegd van de Residentie Vanderdonckt. "We bouwen hier niet alleen 52 assistentiewoningen, maar zoeken ook contact met het dorp. Daarom komen er ook een cafetaria, een buurtwinkel en een open tuin", klinkt het.

Het was Brakels burgemeester Alexander De Croo (Open Vld) die de symbolische eerste steen kwam leggen. Dat moment komt een paar jaar later dan voorzien: de Vlierzeelse bouwondernemer Guy De Vreese had al in 2013 het oude klooster gekocht, toen nog met de bedoeling voor de bouw van maar twintig flats. "Dat was te klein om rendabel te kunnen werken, zo bleek bij onze zoektocht naar kandidaat-uitbaters. Daarom hebben we ook twee aanpalende hoeves en een stuk grond aangekocht en de plannen hertekend. Dat heeft alles vertraagd, maar maakt dat we uiteindelijk een residentie van 52 zogenaamde assistentiewoningen met een gemeenschappelijke wellness-chalet met bubbelbaden, sauna en fitness-ruimte kunnen bouwen. 65-plussers, maar ook mensen die jonger zijn en hulp nodig hebben, kunnen hier zelfstandig wonen en krijgen bijstand op maat. Voor sommigen is dat alleen het poetsen van het appartement. Voor anderen komt daar ook medische verzorging bij. Een woonbegeleider zal fulltime aanwezig zijn om dat te regelen", voorziet De Vreese. Ruim de helft van de flats wil hij verhuren. De andere komen te koop voor ongeveer 220.000 euro.





"Dit is geen project dat wij hier zo maar in een dorp neerpoten, maar een woongelegenheid die nauw zal aansluiten bij de bestaande gemeenschap. Er komt hier ook een cafetaria, waar niet alleen bewoners, maar ook mensen van buiten zullen welkom zijn. We voorzien ook een kleine buurtwinkel en er komt een ontmoetingszaal die plaatselijke verenigingen kunnen gebruiken voor allerlei activiteiten. In een moestuin van wel een hectare groot zullen de bewoners groenten kunnen kweken. Daarin leggen we ook een speelplaats aan voor kinderen van de aanpalende school. Voor wie een uitgebreider uitstapje wil doen naar bijvoorbeeld een wekelijkse markt, leggen we een pendelbusje in. Er zal dus heel veel contact zijn met het dorp en met verdere regio", verzekert Guy De Vreese.





Eind volgend jaar moeten de eerste 32 flats instapklaar zijn. Een jaar later moet het woonproject af zijn. Residentie Vanderdonckt, gaat het heten. "Het is de naam van de familie van wie we de boerderij hebben gekocht en ook van de oud-burgemeester van Zegelsem", aldus De Vreese.