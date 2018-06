23-jarige krijgt levenslang rijverbod 21 juni 2018

De 23-jarige A. B. uit Brakel werd in de Oudenaardse politierechtbank ongeschikt verklaard om ooit nog het stuur te nemen nadat hij met 1,65 promille alcohol in het bloed én onder invloed van cocaïne een zwaar ongeval veroorzaakte op de Rondweg in Brakel. Het ongeval deed zich voor op 9 maart vorig jaar.





De jongeman kwam vanuit de richting van de Geraardsbersgestraat en wou rechts de Warande inslaan, maar week daarbij uit naar de andere rijstrook. De andere bestuurder, Sabine Reynvoet (52), die vanuit de andere richting kwam, kon de Mercedes niet meer ontwijken. Het kwam tot een forse klap en beiden raakten zwaar gewond.





De politierechter merkte op dat de man ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat veroordelingen opliep. Voor hem was de maat dan ook vol. Hij veroordeelde de man tot een geldboete van 3.200 euro en 3 maanden rijverbod. Daarnaast paste hij artikel 42 toe van de verkeerswet, dat hem toelaat een rijbewijs levenslang in te trekken als een persoon lichamelijk of geestelijk niet in staat blijkt te sturen.