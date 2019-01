20-jarige betrapt met opgedreven bromfiets: “Uit de hand gelopen hobby” LDO

23 januari 2019

15u47 0 Brakel Een 20-jarige man uit Brakel heeft in de politierechtbank in Oudenaarde moeten uitleggen hoe het komt dat hij op 16 maart 2018 werd betrapt met een opgedreven bromfiets.

De jongeman was in het bezit van een bromfiets klasse A, die in normale omstandigheden maximum 25 kilometer per uur mag halen. De bromfiets waar hij mee reed, haalde 80 kilometer per uur. “Bovendien reed hij zonder rijbewijs, was hij niet verzekerd en was zijn brommer niet ingeschreven”, lichtte de procureur toe. “Het is een uit de hand gelopen hobby”, gaf de man toe in de politierechtbank. Het blijkt nu wel een dure hobby te zijn, want de Brakelaar moet een effectieve boete van 1.200 euro betalen. Zijn rijbewijs moet hij ook twee maanden inleveren.