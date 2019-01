18-jarige rijdt rond met opgedreven bromfiets: boete van 1.200 euro en maand rijbewijs kwijt LDO

23 januari 2019

14u48 0 Brakel Een bromfiets opdrijven zodat je er sneller mee kan rijden, mag niet. Dat heeft J.D. (18) uit Brakel mogen ondervinden. Hij moest voor de politierechter in Oudenaarde verschijnen omdat hij zijn bromfiets heeft gemanipuleerd.

In normale omstandigheden kan een bromfiets klasse B 45 kilometer per uur rijden. Na aanpassing haalde de bromfiets van de Brakelaar 73 kilometer per uur. “Daar is een dergelijke lichte brommer niet voor gemaakt”, benadrukte de politierechter. “Ondertussen besef ik dat ook, maar op dat moment was ik me niet bewust van de mogelijke gevolgen”, vertelde de jongeman. “Al wist ik wel dat het niet mocht.”

De politierechter legde de man een rijverbod van één maand en een effectieve boete van 1.200 euro op.