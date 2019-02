113 bijkomende parkeerplaatsen in centrum Nederbrakel Ronny De Coster

26 februari 2019

16u01 0 Brakel Verspreid over drie locaties in het centrum van Nederbrakel komen er de komende maanden 113 nieuwe parkeerplaatsen. De gemeente betaalt er 450.000 euro voor.

38 nieuwe parkeerplaatsen ontstaan door de uitbreiding van de bestaande parking van de gemeentelijke sporthal De Rijdt aan de Jagersstraat. “Op de huidige parking kunnen ongeveer zestig auto’s staan. Tussen die bestaande parking en de gewestweg (N8) ligt een groene strook. Die gaan we gebruiken om de uitbreiding te doen”, voorziet Sabine Hoeckman (Open Vld), schepen van Openbare Werken en Mobiliteit.

Ook beugels voor fietsen

Ook de parking bij het Abeelpad nabij de Rijdt kan nog vergroten met ruimte voor nog eens 39 auto’s. Hier komen ook nieuwe beugels om fietsen aan vast te maken.

Tenslotte heeft de gemeente een plan voor nog meer parkeergelegenheid achter de Tirse. “Langs de verbindingsweg Driehoekstraat-Tirse hebben we percelen in erfpacht. Daar leggen we 36 bijkomende parkeerplaatsen aan. Daarnaast voorzien we ook een wandelpaadje, zodat gebruikers van die parking de oversteek kunnen maken richting KSA-lokaal”, kondigt de schepen aan.

De drie nieuwe parkings zullen de gemeente 450.000 euro kosten.