1.500 liter mazout lekt naar Zwalmbeek in centrum van Nederbrakel Ronny De Coster

13 februari 2019

21u51 0 Brakel In het centrum van Nederbrakel is de Zwalmbeek over een afstand van ongeveer een kilometer vervuild door mazout. De brandstof blijkt afkomstig te zijn uit een ondergrondse tank bij een huis aan de Hayershoek. Daar is 1.500 liter mazout weggestroomd.

“De eigenaar van de tank had een tijd geleden al ontdekt dat er een lek was en ook de nodige maatregelen genomen door een saneringsfirma aan te stellen en Ovam in de lichten. Er zijn bewarende maatregelen genomen, maar toch is mazout met het grondwater meegevoerd en dat komt nu tweehonderd meter verder in de beek terecht”, analyseert milieuschepen Peter Vanderstuyf, die samen met de milieuambtenaar te plaatse kwam.

Spoor van één kilometer

De lozing gebeurt ter hoogte van de Leizemooie. “Er stromen geen grote hoeveelheden mazout in de beek: het gaat heel geleidelijk. Maar we weten dat er misschien wel nog 1.500 liter zit aan te komen. Al kan het ook, dat een deel in de grond bezinkt. Hoedanook drijft er nu over een afstand van ongeveer een kilometer een dunne laag mazout. Op sommige plaatsen vermengt die zich met gronddeeltjes, waardoor een bruine smurrie ontstaat”, schetst Vanderstuyf de situatie.

De brandweer heeft op verschillende plaatsen in de beek dammen opgeworpen. Die bestaan uit absorberende materiaal dat de mazout opslorpt. Op enkele plaatsen heeft de brandweer ook detergenten gebruikt om de vervuiling te bestrijden.

Behalve een mazoutgeur in de omgeving van de Rijdtmeersen en de Wielendaalstraat veroorzaakt de vervuiling geen grote milieuhinder.