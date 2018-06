"Welzijnsschakel moet niet verhuizen" MARIJN DEVALCK FLUIT SCHEPENCOLLEGE TERUG NA BESLISSING RONNY DE COSTER

20 juni 2018

02u37 1 Brakel De Welzijnsschakel verdwijnt niét uit de Wielendaalstraat, zegt de Brakelse OCMW-voorzitter Marijn Devalck (Open Vld). Hij fluit daarmee het schepencollege terug, dat er een tweedehandswinkel wil onderbrengen. Die beslissing viel toen Devalck in Nederland was.

De Welzijnsschakel is een vzw die gegroeid is vanuit een parochiale groep vrijwilligers. De organisatie biedt steun aan inwoners van Brakel die het op financieel en/of sociaal vlak moeilijk hebben. In het huis aan de Wielendaalstraat 10, dat eigendom is van de gemeente, helpen medewerkers hen op tal van vlakken wegwijs. Noodlijdenden kunnen er ook aan verminderde prijzen voedingsproducten en huishoudelijke spullen kopen.





Huis van het Kind

Vorig week kwam het bericht dat de organisatie aan de Wielendaalstraat allicht moet vertrekken: het Brakelse schepencollege ontvouwt een plan om in het pand zélf een gelijkaardige werking op te zetten. Het idee komt vanuit socialistische hoek: schepen Hedwin De Clercq wil in Brakel een filiaal van het Zottegemse Huis van het Kind, een product van zijn partijgenoot en plaatselijk OCMW-voorzitter Kurt De Loor. De uitwerking zou gebeuren via de Brakelse buitenschoolse kinderopvang 't Narrenschip. "Helemaal uit de lucht komt het voorstel niet vallen", zegt OCMW-raadslid Bart Morreels (CD&V). "Er zijn al maanden strubbelingen met de gemeente, onder meer omdat de Welzijnsschakel haar werking breder wil gaan zien dan alleen maar houders van een kansenpasje van het OCMW."





Opmerkelijk: het gemeentebestuur nam die beslissing zonder het medeweten en -zo zegt hij zelf- ook tegen de zin van OCMW-voorzitter Marijn Devalck (Open Vld). "Ik was op die vergaderingen van het schepencollege niet aanwezig, omdat ik in Nederland filmopnames deed", zegt de politicus en acteur. "Blijkbaar waren mijn collega's van de sp.a toch wat té enthousiast, want ik was er wel graag bij geweest toen die beslissing viel", fluit Devalck het college terug. De OCMW-voorzitter is wel te vinden voor een bijkomende werking vanuit het Huis van het Kind en 't Narrenschip, maar wil niét dat daarvoor de Welzijnsschakel aan de Wielendaalstraat moet ophoepelen.





"De twee initiatieven kunnen elkaar aanvullen en beter nog: wij kunnen gewoon samenwerken, toch? Ik geloof dat dit zelfs onder hetzelfde dak kan. De Welzijnsschakel moet voor mijn part dus helemaal geen nieuwe stek zoeken. In hulpverlening kan je toch moeilijk gewagen van concurrentie, aangezien het niet gaat over winstgevende activiteiten. Er kan geen hulp te veel zijn", zegt Devalck. "Ik zal er nu alles aan doen om mijn collega's in het schepencollege ervan te overtuigen dat ze te kort door de bocht zijn gegaan en best op hun stappen terugkeren."